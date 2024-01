Aerospazio: Rauti, con la missione Ax-3 Italia è protagonista della space economy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione con Axiom Space, si legge nella nota, proseguirà anche nella realizzazione della futura stazione Spaziale internazionale: quella attuale, infatti, dovrebbe terminare le sue funzioni nel 2030, e sono molti gli elementi infrastrutturali spaziali ed i servizi che l'Italia dovrebbe fornire in orbita bassa. Il Paese, inoltre, partecipa insieme all’Agenzia spaziale europea (Esa) al programma Artemis della Nasa, che prevede una stazione spaziale intorno alla Luna per cercare di sfruttarne le risorse. “Un progetto orientato al futuro, alle esplorazioni lunari e marziane, e l’Italia sta lavorando, in questa prospettiva, allo sviluppo della tecnologia Gps”, si legge nel comunicato. Con Ax-3, inoltre, l’Aeronautica testerà per la prima volta nello spazio il software Isoc (Italian space operations centre), per il monitoraggio degli oggetti spaziali e la sorveglianza dei possibili eventi di collisione con i detriti spaziali. (segue) (Was)