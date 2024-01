Usa: deposizione di Hunter Biden al Congresso fissata per il 28 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parteciperà ad una deposizione a porte chiuse davanti alla commissione Giustizia e al comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti il prossimo 28 febbraio, nel quadro delle indagini parlamentari in merito all’avvio di una procedura di impeachment nei confronti del padre. Lo hanno annunciato in una nota i presidenti delle due commissioni, i repubblicani Jim Jordan e James Comer. “Hunter Biden comparirà davanti alle nostre commissioni per una deposizione a porte chiuse il prossimo 28 febbraio”, si legge nel comunicato. (Was)