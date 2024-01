Aerospazio: Crosetto, missione Ax-3 nuovo capitolo con Italia protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il lancio della missione A3 Voluntas di Axiom Space, con a bordo "in qualità di pilota, il colonnello Walter Villadei, Aeronautica militare", è "un nuovo capitolo di storia dello spazio, che vede l'Italia indiscussa protagonista grazie alle competenze della Difesa". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto in una nota, pubblicata in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "La missione Ax3, che per l'Italia prende il nome di Voluntas, è il risultato di un importante lavoro di squadra tra eccellenze del nostro Paese. Nata su iniziativa della Difesa, riporterà con orgoglio il nostro tricolore nello spazio", ha aggiunto. (Com)