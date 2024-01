Mar Rosso: Pentagono, ultimi attacchi Usa hanno colpito due missili Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi attacchi lanciati dalle forze statunitensi contro le postazioni delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen hanno colpito due missili antinave che erano pronti al lancio verso il Mar Rosso. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. “Gli attacchi sono stati approvati alla luce del nostro diritto a difenderci da minacce imminenti, e sono tesi a deteriorare le capacità militari degli Houthi, in modo da impedire nuovi attacchi contro le navi commerciali”, ha detto. (Was)