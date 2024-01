Molise: accordo tra Uiltrasporti e Atm per riconoscimento fringe benefit dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato questa mattina tra la Uiltrasporti Molise e l'Azienda di trasporti molisana (Atm) un accordo per l'applicazione dei fringe benefit. In particolare, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarà riconosciuto un contributo welfare tra i 100 e i 300 euro. "Abbiamo proposto l'applicazione di questo strumento - dichiara la Uiltrasporti Molise - e per la prima volta le lavoratrici e i lavoratori dell'azienda potranno ricevere benefici economici. Un modo per valorizzare il lavoro e l'impegno quotidiano di tutti i lavoratori che quotidianamente accrescono con la propria professionalità il valore dell'azienda". "Siamo pronti a lavorare per mettere a punto altri accordi anche presso altre aziende che hanno già manifestato interesse alla proposta della Uil, perché riteniamo importante la valorizzazione del personale dipendente per il raggiungimento degli obiettivi aziendali", conclude il sindacato. (Rin)