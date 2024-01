Sport: Forza Italia, fiducia e sostegno ad Abodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Massima fiducia e sostegno, da parte della maggioranza, all'operato del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. Il confronto è prassi nella maggioranza e parlare di incidente politico o sfiducia al ministro dello Sport fa parte di quel modo di fare che vede la sinistra sempre più impegnata nelle polemiche in ogni campo e sempre meno a sostenere gli interessi del popolo italiano. Respingiamo con forza questo modo inutile di fare politica da parte di una sinistra così livorosa”. Lo dichiarano in una nota i deputati, Rita Dalla Chiesa e Raffaele Nevi rispettivamente vicepresidente e vicepresidente vicario di Forza Italia. (Rin)