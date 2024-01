© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione ai fatti che hanno interessato l'area di trattamento dei rifiuti presso il sito di Malagrotta. L'audizione si svolge a Palazzo San Macuto ed è trasmessa in diretta sulla Web Tv della Camera dei deputati. Palazzo San Macuto a Roma (ore 10:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione dei nuovi bus del servizio Tpl periferico. Partecipano: l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, il presidente della commissione Mobilità, Giovanni Zannola. Piazzale Pino Pascali a Roma (ore 14:00) (segue) (Rer)