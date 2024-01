Africa: vertice Igad ribadisce sostegno a integrità della Somalia e impegno per cessate il fuoco in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno "all'unità" e "all'integrità territoriale" della Somalia e un nuovo appello per un "cessate il fuoco" in Sudan. Sono le principali conclusioni del 42mo vertice dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), riunitosi oggi a Entebbe, in Uganda. I capi di Stato e di governo presenti - i presidenti di Kenya, William Ruto, della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit e dell'Uganda, Yoweri Kaguta Museveni - hanno espresso "profonda preoccupazione" per i "recenti sviluppi riguardanti le relazioni tra la Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia e la Repubblica Federale della Somalia". Si riaffermano i "principi cardine del rispetto della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale della Repubblica Federale della Somalia", e si ricorda che qualsiasi "accordo o intesa dovrebbe avvenire con il consenso" della stessa Somalia. I firmatari invitano quindi "la Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia e la Repubblica Federale della Somalia ad allentare le tensioni e ad impegnarsi in un dialogo costruttivo". (segue) (Res)