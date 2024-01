Brasile: Lula annuncia ripresa di investimenti nella raffineria di petrolio Abreu e Lima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffineria Abreu e Lima, situata nello Stato di Pernambuco, nella regione nord-est del Paese, è stata inaugurata 18 anni fa alla presenza dei presidenti Lula, che era al suo primo mandato, e Hugo Chavez, del Venezuela. La costruzione è stata contrassegnata da ritardi e da un aumento dei costi per i lavori, sostenuti da Petrobras, passati da 7,5 miliardi di reais (circa 1,3 miliardi di euro) a 60 miliardi (circa 11,2 miliardi di euro). Il direttore della Petrobras, Jean Paul Prates, ha detto che gli investimenti possono contribuire a rendere il Brasile "autosufficiente nella produzione di carburante, riducendo la domanda di importazioni". Il Paese importa oggi tra il 20 e il 30 per cento del diesel e meno del 5 per cento della benzina che consuma. "Quando questa raffineria sarà pienamente operativa, fatturerà 100 miliardi di dollari all'anno", ha detto Lula poco fa durante la cerimonia. (Brs)