Usa: Camera approva accordo sulla legge di spesa, firma di Biden attesa stasera

- La Camera dei rappresentanti ha approvato l’accordo generale sul rifinanziamento del governo federale concordato dal presidente repubblicano Mike Johnson e dagli altri leader del Congresso, teso ad evitare un blocco delle attività amministrative dell’esecutivo a causa della mancanza di fondi. Il testo, approvato con 314 voti favorevoli e 108 contrari poche ore dopo l’ok del Senato, consentirà di estendere i finanziamenti al governo fino all’inizio di marzo, mentre proseguono le trattative tra repubblicani e democratici per un accordo definitivo che copra tutto l’anno fiscale. L’accordo passerà ora al presidente Joe Biden per la firma, attesa entro stasera in tempo per la scadenza di domani. (Was)