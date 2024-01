Migranti: Rama su accordo Italia-Albania, non siamo soluzione ma possiamo fare nostra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania non è la soluzione al problema dell'immigrazione ma può fare la sua parte per contribuire a risolvere questa sfida. Lo ha detto il primo ministro albanese Edi Rama, durante il tradizionale incontro di inizio anno dell'Unione cristiano-sociale (Csu) in Baviera cui ha partecipato su invito del primo ministro Markus Soeder, parlato anche dell'accordo sugli emigranti con l'Albania e l'Italia. “Naturalmente abbiamo parlato anche di come la vede l’Albania e di come l’Albania pensa di contribuire, contro l’immigrazione clandestina, attraverso l’accordo che abbiamo raggiunto con l’Italia. Devo dire che l’Albania non è la soluzione perché siamo troppo piccoli e non abbiamo i mezzi per esserlo, in primo luogo, e in secondo luogo, perché la soluzione non è nemmeno nelle mani di un grande Paese come la Germania, ma l’Albania può fare la sua parte per contribuire a questa soluzione, così come ogni Paese europeo deve fare la sua parte per contribuire a questa soluzione poiché questa sfida richiede una risposta paneuropea”, ha detto Rama. “Qualsiasi sforzo isolato è destinato a portare conseguenze che potrebbero diventare irreparabili per il futuro, quindi l’intera famiglia europea deve restare unita e concordare su un’unica risposta e non su molte e varie risposte che a volte non riguardano le generazioni future, ma la politica della giornata”, ha aggiunto il premier albanese. (segue) (Alt)