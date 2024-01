Tunisia: arrestate cinque persone per presunta appartenenza a gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità di intelligence della Guardia nazionale della Tunisia hanno arrestato cinque persone in diverse zone del Paese "per appartenenza ad un gruppo terroristico". Lo rende noto la Direzione generale dello stesso corpo in un comunicato stampa, che indica l'emissione, da parte delle autorità giudiziarie, "di pene detentive da due a tre anni". Gli arresti, dopo il via a procedere da parte della procura, sono stati compiuti dalle unità di intelligence della Guardia nazionale nelle zone di Nabeul, Grombalia, Tunisi, Biserta e Kairouan, in collaborazione con vari centri di pubblica sicurezza e le unità specializzate anti-terrorismo. (Tut)