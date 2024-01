Fascismo: Pd, urgente approvare proposte legislative per apologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza delle sezioni riunite della Cassazione "è significativa. Innanzitutto perché conferma, riprendendo l'attuale impianto normativo, come il saluto romano, per esempio nelle manifestazioni esterne, di piazza, negli stadi, rappresenti una apologia di fascismo che può creare seri problemi di ordine pubblico". Lo affermano in una dichiarazione congiunta Sandro Ruotolo della segreteria del Partito democratico e responsabile cultura e memoria, e i parlamentari Andrea De Maria e Walter Verini, primi firmatari alla Camera e in Senato delle proposte di legge. La sentenza, scrivono ancora, "conferma i contenuti della legge Scelba (legati alla ricostituzione del partito fascista) e richiama anche il tema nel quadro della legge Mancino, delle manifestazioni di odio, di violenza, di istigazione al razzismo e all'antisemitismo. La sentenza, fotografando per alcune parti la situazione attuale, lascia perciò aperti dubbi interpretativi da parte degli uffici giudiziari. Per questo è necessario che il Parlamento approvi le proposte di legge presentate dal Pd alla Camera e al Senato, ispirate alle proposte Fiano della scorsa legislatura, che tra l'altro inseriscono specificamente l'apologia di fascismo nelle aggravanti della legge Mancino". "Rimane il fatto - concludono - che troppo spesso il saluto romano non si limita a pur deprecabili simbologie commemorative, ma rappresentata l'anticamera di gesti di violenza e sopraffazione, dall'assalto alla sede della CGIL fino al grave episodio di violenza a Napoli che ha visto protagonisti quattro esponenti di Casa Pound, presenti ad Acca Larentia".(Com)