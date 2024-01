Tunisia-Corea del Sud: presidente Saied parteciperà al vertice di Seul con Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Repubblica tunisina ha fatto sapere attraverso i propri canali social che "la partecipazione del capo dello Stato, Kais Saied, al prossimo vertice afro-sudcoreano - previsto il 4 e 5 giugno a Seul -, l'incoraggiamento alla cooperazione tecnica, la ricerca scientifica e lo scambio di esperienze, oltre al rafforzamento delle relazioni politiche e parlamentari, sono stati tra i temi in agenda" durante l'incontro di Saied con il capo dell'Assemblea della Corea del Sud, Kim Jin-pyo, da mercoledì, 17 gennaio, in visita nel Paese nordafricano. In un comunicato, rilasciato a margine dell'incontro, la presidenza ha affermato che Saied ha espresso la soddisfazione della Tunisia per il livello di cooperazione con la Corea del Sud, dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche nel 1969. Il capo dello Stato ha sottolineato inoltre che l'intensificazione "degli scambi di visite rafforzerà la vicinanza tra i due popoli amici, darà nuovo impulso ai rapporti di cooperazione economica e commerciale e stimolerà gli investimenti coreani in Tunisia". Nel corso dell'incontro, Saied ha ribadito la ferma posizione della Tunisia a sostegno del popolo palestinese e il suo diritto ad uno Stato indipendente in tutta la terra di Palestina, con Gerusalemme come sua capitale. (Tut)