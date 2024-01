© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio 2024 della Germania è stato approvato dalla competente commissione del Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, sono previste spese per 476,8 miliardi di euro e l'emissione di debito per 39 miliardi di euro. Verrà rispettato il “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca. (Geb)