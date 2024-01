Difesa: Fd'I, sinistra non ha argomenti e se la prende con calendario Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la sinistra se la prende con il calendario dell'Esercito, in ritardo di mesi dalla presentazione. Probabilmente non avevano argomenti ed allora dopo richiesta giornaliera di dimissioni di ministri, sottosegretari, parlamentari oggi se la prendono con il calendario 2024 dell'Esercito". Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia della commissione Esteri e Difesa del Senato, secondo cui "Siamo alle comiche, le polemiche sono del tutto strumentali e inopportune. Anzi rivolgiamo a tutte le Forze dell'Ordine della nostra Nazione un grazie di cuore per quello che tutti i giorni fanno per noi tutti. La sinistra cerchi altrove".(Rin)