Roma: Sovrintendente capitolino, nessun danno permanente a Torre Moletta e Circo Massimo

- Alla Torre della Moletta e al Circo Massimo, a seguito del concerto di Travis Scott "non risultano danni permanenti". Lo ha detto il Sovrintendente capitolino ai beni culturali Claudio Parisi Presicce interpellato dal Tg5. "Non risultano danni permanenti né alla Torre della Moletta né al Circo Massimo che comunque è un monumento costruito per ospitare grandi eventi popolari di massa - ha detto -. Tutti gli eventi in ogni caso sono autorizzati da tutte le autorità competenti, compreso il ministero della Cultura". (Rer)