Sardegna: Fratelli d'Italia, tutto centrodestra condivida candidatura Truzzu

- Fratelli d’Italia “ha messo a disposizione di tutto il centrodestra la candidatura a presidente della Regione Sardegna di Paolo Truzzu, ottimo amministratore locale che da sindaco di Cagliari ha dimostrato di saper governare bene e risolvere i problemi concreti dei cittadini”. E’ quanto si legge in una nota di Fratelli d’Italia, in cui viene chiarito come l’auspicio del partito sia “che tutte le forze che compongono la coalizione, sia nazionali che territoriali, possano condividere questa proposta. Chiediamo in particolare al Partito Sardo d'Azione, che tanto ha rappresentato e rappresenta nella sua storia ultracentenaria per la Sardegna, di voler contribuire alla prosecuzione di un progetto politico di centrodestra, civico e sardista”. “Il nostro obiettivo comune - prosegue Fratelli d’Italia - deve essere quello di garantire alla Regione Sardegna altri cinque anni di buongoverno del centrodestra, continuando nel percorso di cambiamento e rinnovamento avviato cinque anni fa dal presidente Christian Solinas”. (Com)