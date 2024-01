© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Mostra "Percorsi trasversali" in cui saranno esposte opere recenti di Paolo Calabresi, direttore della Uoc di Neurologia del Policlinico Universitario Gemelli Irccs e professore ordinario di Neurologia presso l'Università Cattolica di Roma. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 18:00)- Il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, interviene con i sindaci della provincia romana al convegno "Angelo Vassallo sindaco pescatore, una politica possibile". Saranno presenti il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Aula Consiliare Giorgio Fregosi di Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/A a Roma (ore 14:30) (Rer)