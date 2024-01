Pa: 128 nuovi dirigenti per la Pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, al palazzo del Quirinale, l’incontro del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i vincitori dell’VIII edizione del Corso-concorso Sna per dirigenti pubblici. E' quanto si legge in una nota del ministero per la Pubblica amministrazione. L'evento interviene al termine del percorso di selezione e formazione, gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di 128 nuovi dirigenti pubblici che saranno destinati alla Pubblica amministrazione italiana, tra presidenza del Consiglio, ministeri, altri Enti ed agenzie. "La nostra presenza qui oggi segna un momento importante per i vincitori dell’ottavo Corso-concorso, a cui va il mio caloroso saluto e augurio di buon lavoro, in vista del nuovo e importante cammino che sono chiamati ad intraprendere”, ha sottolineato, nel suo intervento, il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo. “In uno scenario così dinamico, come ci ha saggiamente ricordato il presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno, c’è bisogno della collaborazione di tutti noi e in modo particolare 'dei giovani, delle speranze che coltivano, della loro capacità di cogliere il nuovo'”, ha aggiunto Zangrillo, riflettendo sull'importanza del ruolo dei dirigenti nella Pubblica amministrazione. “Quella dell’ottavo Corso-concorso sarà la prima generazione di dirigenti Pnrr, una classe dirigente che non solo dovrà contribuire a dare attuazione concreta al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma che del Pnrr dovrà assimilare e perpetuare la filosofia più profonda: una programmazione sviluppata per obiettivi quantificabili e misurabili, un efficace utilizzo dei fondi e un orientamento costantemente rivolto al cambiamento e all’innovazione”, ha dichiarato la presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, Paola Severino. “C’è poi un’altra sfida che siamo riusciti finora a vincere, tutti insieme. È stato infatti già pubblicato il bando per il decimo Corso-concorso e sono a buon punto le valutazioni delle prove del nono. Abbiamo così mantenuto l’impegno, che ho assunto sin dai primi giorni del mio mandato come presidente della Scuola, di bandire e realizzare ciclicamente questa complessa procedura di selezione”, ha concluso Severino.(Com)