© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala e l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi presentano il programma espositivo del Comune di Milano per il 2024 e alcune anticipazioni del 2025.Palazzo Marino, sala dell'orologio, Piazza Scala, 2 (ore 11)REGIONEL'assessore al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi visita l'oasi felina Associazione "Stragatti R".Oasi felina Associazione "Stragatti R" via della Gasparina, Romano di Lombardia/Bg (ore 11)L'assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione del secondo lotto della Tangenziale Est di Verdello (BG).via Adua, ingresso dall'incrocio con Tangenziale, Verdello/Bg (ore 13)VARIEThe new g20/Oecd principles of corporate governance for the development of capital markets and sustainable growth. Intervengono, tra gli altri: Federico Freni Undersecretary, Ministry of Economy and Finance; Pier Carlo Padoan Chair, UniCredit; Massimo Tononi Chair, Banco BPM and Corporate Governance Committee; Carlo Trabattoni Chair, Assogestioni; Elena Vasco Board Member, Leonardo; Monica de Virgiliis Chair, Snam; Gian Maria Gros Pietro Chair, Intesa Sanpaolo; Silvia Maria Rovere Chair, Poste Italiane; Giuseppe Zafarana Chair, EniPalazzo Mezzanotte Piazza degli Affari, 6 (ore 9)Biosimilari, una soluzione concreta a garanzia dell’equità e dell’accesso sostenibile alle cureTalent garden Isola, Piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)Conferenza stampa di presentazione per l'inaugurazione del progetto espositivo "I muri del silenzio quando l'omertà diventa complice della violenza", con il Patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo.Centro Commerciale La Fontana, Via E. de Amicis, 2 Cinisello Balsamo (ore 11)Presentazione dei volumi "Claudio Abbado nota per nota" Mauro Balestrazzi e "Ho piantato tanti alberi" Claudio Abbado, Ritratti recensioni interviste di Angelo Foletto. Conversa con gli autori Raffaele MellaceTeatro alla Scala, ridotto dei palchi (ore 18)Triennale Milano presenta Alberto Meda e Arcangelo Sassolino: una conversazione.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)MONZAIn occasione della ricorrenza di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, l'amministrazione comunale di Monza ha promosso l'organizzazione di un momento istituzionale al quale sono state invitate le massime autorità cittadine e i rappresentanti dei Corpi di Polizia Locale di tutti i Comuni della Provincia di Monza e della Brianza. Di seguito il programma: arrivo in P.zza Duomo dei veicoli di servizio delle PL partecipanti e schieramento (ore 9); S. Messa celebrata dall'Arciprete don Silvano Provasi (ore 10); benedizione dei veicoli e del personale schierato in P.zza Duomo (ore 11). (Rem)