Migranti: Germania, Bundestag approva accelerazione delle espulsioni

- Il Bundestag ha approvato il progetto della ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, per accelerare le espulsioni dei migranti illegali dalla Germania. Il testo è passato grazie ai voti della maggioranza formata da Partito socialdemocratico tedesco, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), sebbene alcuni deputati degli ecologisti abbiano votato contro. L'obiettivo è semplificare e accelerare la deportazione di quanti devono lasciare la Germania. In particolare, la durata massima della detenzione in attesa di espulsione viene estesa dagli attuali dieci a 28 giorni. Inoltre, vengono aumentati i poteri delle autorità nell'identificazione dei migrati da espellere, per esempio con controlli domiciliari anche in alloggi diversi da quello degli interessati. Le deportazioni avverranno anche di notte e non saranno notificate, a meno che non colpiscano famiglie con bambini di età inferiore ai 12 anni. Le contestazioni e le cause contro i divieti d'ingresso e soggiorno cesseranno di avere effetto sospensivo. Decade, invece, la proposta di Faeser per l'espulsione dei criminali anche in assenza di condanna, mentre verrà inasprito il perseguimento dei “trafficanti”. Infine, il reato di antisemitismo viene introdotto tra i motivi di deportazione. Ciò vale anche per crimini con movente razzista, xenofobo, legato al genere o all'orientamento sessuale. (Geb)