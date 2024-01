Lazio: Tripodi (FI), in campo per salvare posti lavoro cartiera Villa Santa Lucia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In qualità di presidente della commissione Lavoro in Consiglio regionale "con i colleghi di Forza Italia, con il coordinatore provinciale di Forza Italia, Rossella Chiusaroli, il presidente del consiglio provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, abbiamo interpellato gli uffici della Regione sullo stabilimento Reno De Medici di Villa Santa Lucia che rischia il licenziamento collettivo dei suoi 163 dipendenti diretti e una perdita vicina ai 300 posti di lavoro considerando l'indotto". Lo dichiara in una nota il consigliere di Forza Italia alla Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro alla Pisana. "Ho avuto rassicurazioni - aggiunge - in merito alla risoluzione per quanto concerne l'autorizzazione di competenza regionale, ma sono pronto a Convocare una commissione ad hoc con l'azienda e le parti sindacali affinché si apra una discussione tecnica per la risoluzione della crisi aziendale. La perdita di circa 300 posti di lavoro tra diretti e indiretti avrebbe un impatto socio economico sul territorio che non ci possiamo e non vogliamo permettere. Siamo a lavoro per tutelare i lavoratori e intendiamo mettere in campo tutte le azioni possibili affinché il Lazio sempre più attrattivo per le aziende", conclude Tripodi. (Com)