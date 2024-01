Pa: Mattarella, Carta chiede disciplina e onore a tutti pubblici impiegati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo presente bene quel che la Costituzione chiede a tutti i ‘pubblici impiegati’: essere ‘al servizio esclusivo della Nazione’, come indica l’articolo 98, e, per tutti coloro cui sono affidate pubbliche funzioni, agire ‘con disciplina ed onore, come dispone l’articolo 54”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con i vincitori dell’ottavo corso-concorso "Sna" di formazione dirigenziale. Questo riferimento alla “disciplina” va anzitutto intenso - soprattutto per un dirigente - come “richiamo all’auto-disciplina. Il dirigente è, inevitabilmente, un modello per quanti deve coordinare. Dalla sua credibilità, dalla sua capacità di spendersi in prima persona derivano anche la sua autorevolezza, la capacità di incidere e di ottenere risultati”, ha aggiunto il presidente ricordando che “all’azione che svolgerete ogni giorno nei diversi contesti amministrativi dipende in gran parte non soltanto il mero rispetto ma la positiva promozione e traduzione in realtà dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità”. (Rin)