Italia-Kazakhstan: firmati 7 accordi intergovernativi, Eni realizzerà nuova centrale ibrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sette gli accordi intergovernativi firmati oggi tra Italia e Kazakhstan in occasione della visita a Roma del presidente Kassym-Jomart Tokayev. Le intese, firmate alla presenza di quest’ultimo e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riguardano, tra le altre cose, lo status dei luoghi di sepoltura dei militari morti durante la Seconda guerra mondiale; la cooperazione tra i rispettivi ministeri della Giustizia, della Cultura e della Scienza e dell’Università; la collaborazione tra le rispettive scuole nazionali di pubblica amministrazione; la creazione di un fondo comune d’investimenti per l’industria manifatturiera, energetica e logistica cui contribuiranno il fondo sovrano kazakho Samruk-Kazyna e il gruppo italiano Cassa depositi e prestiti (Cdp); la realizzazione, da parte dell’italiana Eni e della kazakha KazMunaiGas, di una centrale ibrida in Kazakhstan con una capacità totale di 247 megawatt.(Res)