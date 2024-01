Tunisia: rinviato ad aprile l’esame del fascicolo “Camera oscura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione penale del Tribunale di Ariana, a Tunisi, ha deciso di rinviare al prossimo aprile l'esame del caso denominato “Camera oscura” riguardante una presunta stanza segreta presso il ministero dell’Interno durante le precedenti amministrazioni, rispondendo alla richiesta della difesa. Lo ha dichiarato in esclusiva a “Nova” l’avvocato Hazem Ksouri. “La sezione d'accusa della Corte d'appello di Tunisi ha deciso di rinviare alla sezione penale del Tribunale di primo grado di Ariana quattro ex dirigenti della sicurezza, mentre sono state respinte le accuse contro l'ex ministro dell'Interno, Hichem Fourati”, in carica durante il governo del premier Youssef Chahed, dal 2018 al 2020. Parlando a "Nova", Ksouri ha affermato: “Credo che aprire questo dossier con tanta audacia sia al centro del percorso correttivo condotto dal presidente Kais Saied, a favore dello Stato di diritto in Tunisia, ed è importante, perché rivela il coinvolgimento e la capacità della Fratellanza musulmana nel penetrare gli organi vitali dello Stato, compresa l’apparato di sicurezza statale, per attaccarlo”. Secondo l’accusa, alcuni politici del movimento islamista Ennahda sarebbero coinvolti negli omicidi di due leader della sinistra tunisina, Chokri Belaid e Mohamed Brahmi, avvenuti nel 2013. L’avvocato che ha conseguito un master in Diritto internazionale all’università Jean Moulin di Lione 3 e un dottorato in Scienze Politiche presso il Centro di Lione per gli studi sulla Sicurezza e la Difesa Internazionale (Clesid), autore del libro “La lotta al terrorismo, la governance globale dopo l'11 settembre 2001,” ha affermato che “la Tunisia, con queste misure legali, protegge l'Europa, e in particolare l'Italia, dall'attacco dei Fratelli musulmani, nonché dai rischi legati all'immigrazione clandestina”. Per questo, ha concluso, “la Tunisia deve essere incoraggiata e sostenuta come partner affidabile”.(Tut)