Roma: Cgil, sindacato partecipa a fiaccolata "Uniti per Corviale, insieme per la legalità"

- Lunedì 22 gennaio, alle 18:30, "saremo alla fiaccolata 'Uniti per Corviale, insieme per la legalità' davanti alla sede del Municipio Roma XI per chiedere legalità e sicurezza nel territorio". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio e la Centro Ovest Litoranea. "Da tempo - prosegue la nota - assistiamo ad una nuova escalation di violenza della criminalità organizzata per il controllo del territorio, a cui si affianca una maggiore pressione per infiltrarsi, ancor di più, nel tessuto economico e produttivo di Roma. La Capitale deve dare una forte risposta contro la criminalità organizzata, una risposta che non può essere esclusivamente securitaria ma anche culturale e sociale affinché non ci sia terreno fertile per le mafie", concludono la Cgil di Roma e del Lazio e la Centro Ovest Litoranea. (Com)