Eni: Patuanelli (M5s), di questo passo governo venderà anche fontana di Trevi

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "La svendita prosegue. Se vanno avanti di questo passo venderanno anche la Fontana di Trevi". Lo scrive il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Stefano Patuanelli su X (ex Twitter), rilanciando la notizia che il governo avrebbe intenzione di vendere il 4 per cento delle quote Eni sotto il controllo dello Stato.(Rin)