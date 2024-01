Migranti: Corte costituzionale Albania chiede esame Trattato amicizia con l'Italia, prossima udienza il 24 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale albanese ha chiesto oggi al Consiglio dei ministri di presentare il Trattato di amicizia con l'Italia del 1995 come elemento necessario per l'approfondire l'esame del protocollo siglato dai due Paesi sui migranti. La richiesta al governo albanese è stata avanzata dopo che i rappresentanti dell'esecutivo che sono apparsi oggi dinnanzi alla Corte hanno dichiarato che il Protocollo di cooperazione sui migranti siglato con l'Italia è stato concluso sulla base di questo Trattato di amicizia. Per questo motivo, la Corte ha chiesto la presentazione di tale documento e rinviato la prossima seduta al 24 gennaio, alle ore 11:30. Riguardo alla richiesta dei deputati dell'opposizione di ottenere un parere consultivo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) sul protocollo Italia-Albania, la Corte costituzionale di Tirana ha deciso che su questo si esprimerà alla fine del processo di esame. (Alt)