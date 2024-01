Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma apre “un nuovo capitolo” della cooperazione, firmati 23 accordi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione congiunta adottata nel primo pomeriggio tra Tokayev e Meloni esprime soddisfazione per “il dialogo regolare” tra i due Paesi a tutti i livelli, sottolinea che in più di trent’anni Kazakhstan e Italia hanno trasformato i loro legami in un “solido partenariato basato sulla fiducia reciproca, su valori condivisi e su una cooperazione efficace”. “Desideriamo continuare a diversificare e approfondire i legami in tutti i settori di comune interesse”, si legge ancora nel documento, che menziona anche la Dichiarazione sulla crescita firmata nel settembre scorso ad Astana dai ministri degli Esteri, Antonio Tajani e Murat Nurtleu. “I settori chiave della cooperazione sono: l'energia, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, l’economia verde, l'edilizia, le infrastrutture, i trasporti e la logistica, l'agricoltura, le attività scientifiche e tecnologiche, e i servizi di consulenza. (segue) (Res)