Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma apre “un nuovo capitolo” della cooperazione, firmati 23 accordi (3)

- Sottolineando l'importanza di approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i due Stati, accogliamo con favore l'istituzione del Business Council. Prendiamo atto dell'importanza del negoziato volto alla stipula dell'accordo tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica Italiana sulla promozione e mutua protezione degli investimenti, che contribuirà al miglioramento del clima degli investimenti e all'ulteriore sviluppo di una cooperazione commerciale ed economica che apporti vantaggi comuni sia per il Kazakhstan sia per l’Italia. Rileviamo, inoltre, l'importanza di espandere la cooperazione nel settore dell’educazione superiore tra le università kazakhe e quelle italiane, in particolare quelle specializzate in scienza e tecnologia”. Le intese riguardano lo status dei luoghi di sepoltura dei militari morti durante la Seconda guerra mondiale; la cooperazione tra i rispettivi ministeri della Giustizia, della Cultura e della Scienza e dell’Università; la collaborazione tra le rispettive scuole nazionali di pubblica amministrazione; la creazione di un fondo comune d’investimenti per l’industria manifatturiera, energetica e logistica cui contribuiranno il fondo sovrano kazakho Samruk-Kazyna e il gruppo italiano Cassa depositi e prestiti (Cdp); la realizzazione, da parte dell’italiana Eni e della kazakha KazMunaiGas, di una centrale ibrida in Kazakhstan con una capacità totale di 247 megawatt. (segue) (Res)