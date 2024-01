Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma apre “un nuovo capitolo” della cooperazione, firmati 23 accordi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, alla Farnesina, sono stati firmati altri 16 documenti. Si tratta di quattro protocolli d’intesa tra il gruppo assicurativo finanziario Sace e la Banca di sviluppo del Kazakhstan, tra Ansaldo energia e la compagnia elettrica Samruk Energy, tra il gruppo industriale Ballestra e il fondo d’investimento Samruk-Kazyna, tra Confindustria e la locale associazione imprenditoriale Atameken. Ancora, sono stati siglati accordi commerciali tra Eni e il fondo Samruk-Kazyna e tra quest’ultimo e Maire Tecnimont; tra il costruttore di macchinari tessili Cormatex e il fondo d’investimento per lo sviluppo kazakho Kiid; tra la Prosol, azienda italiana leader nella produzione di ingredienti per la nutrizione umana, infantile e animale, e la compagnia Qyzyljar; tra la società Nuovo Pignone, centro d'eccellenza per il design e la produzione di turbine a gas, e la compagnia nazionale del gas QazaGaz; tra quest’ultima e Pietro Fiorentini, società italiana che sviluppa, progetta e realizza soluzioni tecnologicamente avanzate per la filiera del gas naturale; tra Green Spark Italy e l’Università nazionale eurasiatica; tra la compagnia aerea Neos e il ministero dei Trasporti di Astana; tra il gruppo agroindustriale Bonifiche Ferraresi e la kazakha Agrofirma-Tnk; tra Caspian Sea Bv e la stessa Qazaqgas; tra Simest e l’agenzia Kazakh Invest. (segue) (Res)