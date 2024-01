Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma apre “un nuovo capitolo” della cooperazione, firmati 23 accordi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accompagnare Tokayev oggi, nel quadro della delegazione kazakha, sono stati anche i ministri dell’Energia (Almasadam Satkaliyev), Scienza e Istruzione (Nurbek Sayasat), Industria e Costruzioni (Kanat Sharlapaev), Agricoltura (Aidarbek Saparov), il viceministro degli Esteri (Roman Vassilenko) e il viceministro dei Trasporti (Talgat Lastaev). Presenti anche i vertici di grandi realtà economiche kazake (quali Samruk Kazyna, Atameken, KazMunaiGas, Association of Kazakhstan Machinery Industry, Development Bank of Kazakhstan, KazTransGaz Aimak, Union of green hydrogen of Kazakhstan, Agrofirma). Oltre 100 i partecipanti lato italiano alla tavola rotonda alla Farnesina, tra cui enti ed associazioni (Ice, Cdp, Simest, Sace, Confindustria, Oice, Anie, Filiera Italia, Confapi) e imprese di punta dei settori di interesse condiviso tra i due Paesi (tra cui Eni, Petrol Valves, Cremonini, Seingim, Maire Tecnimont, Neos, Saipem, Ansaldo Energia, Danieli & Officine meccaniche, Nuovo Pignone, Sicim, Leonardo, Fincantieri, Bonatti, Pietro Fiorentini, Bonifiche Ferraresi). Presenti quasi 30 tra amministratori delegati e presidenti italiani su oltre 40 realtà coinvolte. (segue) (Res)