Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma apre “un nuovo capitolo” della cooperazione, firmati 23 accordi (6)

- Il Kazakhstan è un Paese “portatore di pace”, ha detto nell’occasione Tajani, e approfondire il partenariato politico ed economico con il Paese centrasiatico, in una fase storica caratterizzata da crescenti conflittualità, è “cruciale”. Il ministro ha anche sottolineato come l’Italia sia primo partner commerciale del Kazakhstan in Europa e terzo in assoluto, tra i primi dieci investitori nel Paese. Nel 2022 le esportazioni sono cresciute del 66 per cento, l’interscambio è triplicato. “Io, però, non mi accontento. Vogliamo fare di più e meglio”, ha aggiunto Tajani, ribadendo l’impegno ad aiutare “senza sosta” le imprese che vogliono investire in Kazakhstan e a favorire l’interscambio e l’export. Il capo della diplomazia italiana ha ricordato il potenziale, “ancora da sfruttare”, in ambiti industriali come quello della transizione energetica. “Le nostre imprese possono dare un valore aggiunto ai piani di diversificazione dell’economia kazakha”, ha evidenziato Tajani, promettendo che l’Italia metterà le sue eccellenze a disposizione di Astana in tutti i settori. (segue) (Res)