Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma apre “un nuovo capitolo” della cooperazione, firmati 23 accordi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha quindi espresso “interesse” allo sviluppo del cosiddetto Corridoio di mezzo, la Rotta internazionale di trasporto trans-caspica (Titr), e alle infrastrutture connesse, un interesse del resto già manifestato dall’Italia attraverso la dichiarazione congiunta firmata a Palazzo Chigi. Il capo della diplomazia di Roma ha fatto riferimento alla rete di linee ferroviarie e marittime tesa a collegare Europa ed Estremo Oriente attraverso l’Asia centrale, aggirando le infrastrutture in territorio russo. L’Italia, ha detto Tajani, sosterrà l’impegno del Kazakhstan ad affermarsi come principale snodo logistico in Asia centrale. Anche Tokayev ha parlato del Corridoio di mezzo, definendolo “una grande opportunità per le imprese italiane”, che offre al Kazakhstan l’occasione per approfondire la cooperazione con il nostro Paese. “C’è ancora spazio per approfondire la cooperazione nel settore logistico, noi siamo un hub infrastrutturale, un ponte tra est e ovest, occupiamo l’80 per cento del traffico merci tra Cina e Occidente”, ha ricordato Tokayev rivolgendosi in particolare ai leader delle oltre 40 aziende italiane presenti all’evento. Secondo il leader kazakho, il Corridoio di mezzo “non è solo il percorso più breve, ma anche il più sostenibile per l’Europa”. Tokayev ha ricordato come il volume delle merci in transito per il Kazakhstan sia raddoppiato e come negli ultimi 15 anni il Paese abbia investito più di 35 miliardi di dollari nel settore dei trasporti (segue) (Res)