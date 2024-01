Fvg: Capozzella (M5s), Regione e ministero si attivino per Electrolux

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano annunciato da Confindustria alto Adriatico sugli esuberi dello stabilimento di Porcia dell'Electrolux "conferma il difficile momento che interessa la multinazionale svedese nel sito storico e legato al territorio pordenonese". Lo afferma in una nota Mauro Capozzella, coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle. “A maggiore ragione chiediamo che ogni componente istituzionale, sociale e industriale venga attivata ad ogni livello per chiarire il futuro dello stabilimento e della sua forza lavoro. Regione e ministero siamo parti attive in questo”. (Frt)