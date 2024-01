Migranti: Rama su accordo Italia-Albania, non siamo soluzione ma possiamo fare nostra parte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È molto importante sentire da entrambe le parti politiche qui in Germania che ciò che stiamo facendo non viola alcun diritto europeo e umano, poiché non era ovvio quando abbiamo iniziato e abbiamo dovuto affrontare molte critiche, soprattutto da parte dei miei amici socialisti in Europa, mentre ai miei occhi è molto semplice. Se questo accordo fosse stato concluso, diciamo, tra l'Italia e la Repubblica Ceca, o se l'Albania non fosse stata l'Albania, ma fosse stata, diciamo, la Slovacchia”, ha spiegato Rama, si sarebbe parlato di “solidarietà europea”. “Non può essere la maledizione dell'Italia il fatto di è la prima terra oltre il Mediterraneo che si vede dall'Africa, così come non può essere la maledizione della Germania”, ha proseguito il primo ministro albanese. “Quindi tutti i Paesi devono partecipare e il fatto che stiamo facendo esattamente ciò che è scritto nell’accordo europeo, un centro di accoglienza per esaminare ogni caso e svolgere tutte le procedure basate sulle leggi europee, non dovrebbe essere un motivo per sollevare un'altra insensato e vuoto conflitto politico”, ha concluso Rama. (Alt)