Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), bob a Cortina si farà con soldi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ spesso clamorosa l’arroganza del potere. La pista a Cortina si farà comunque. Naturalmente con i soldi pubblici, risorse della collettività buttate all’aria da Salvini per i suoi desiderata. Roba da regime. Ma se il Comitato olimpico non darà il suo via libera, le gare si potranno fare usando lo stesso quell’impianto?”. Lo dichiara, in merito alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella, dopo aver appreso che nel caso di aggiudicazione l’opera si farà comunque. (Rin)