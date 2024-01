Etiopia-Somalia: ministro degli Esteri egiziano incontra omologo somalo in Uganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita nella capitale ugandese, Kampala, per partecipare al vertice del Movimento dei Paesi non allineati (Nam), il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato il ministro degli Esteri ad interim della Somalia, Ali Mohamed Omar. Lo riferisce in un comunicato stampa il ministero degli Esteri del Cairo. Secondo la fonte, Shoukry ha sottolineato durante l’incontro l’importanza che l’Egitto attribuisce alle relazioni con la Somalia per i "profondi legami storici" esistenti a livello ufficiale e dei due popoli, e ha ribadito la solidarietà dell’Egitto alla Somalia contro "i tentativi di violare la sua sovranità e integrità territoriale". Shoukry ha voluto sottolineare l’importanza che l’Egitto attribuisce alla sicurezza e alla stabilità della Somalia e la disponibilità a sfruttare le capacità egiziane per aiutarla ad attuare i suoi piani di sviluppo e a sostenerne la stabilità. Da parte sua, prosegue la nota, il ministro degli Esteri somalo ha accolto con favore la dichiarazione rilasciata dalla sessione di emergenza del Consiglio dei ministri degli Esteri arabi, in cui si esprime la solidarietà dei paesi arabi con la Somalia e si elogia la posizione di molti paesi africani a sostegno della sua sovranità ed integrità territoriale. Le parti hanno concordato di continuare la consultazione e uno stretto coordinamento durante la fase successiva, a sostegno della Somalia e del suo popolo fraterno. Le dichiarazioni si inseriscono nel quadro della crisi aperta fra Somalia ed Etiopia dopo la firma da parte di quest'ultima di un Memorandum d'intesa con il Somaliland per un accesso al mare dal territorio separatista, che Mogadiscio non riconosce. (Cae)