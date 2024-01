Incendio Malagrotta: Morrone (Lega), avanti con audizioni per contribuire a chiarire contorni vicenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ovviamente non intendiamo interferire con l’attività della giustizia - ha sottolineato il presidente -, ciò che ci proponiamo è chiarire i contorni di una vicenda che si sta trascinando da troppo tempo e concorrere a dare risposte chiare e esaustive ai cittadini di Roma e più in generale del Lazio. È evidente che il turismo dei rifiuti da questa regione ad altre regioni italiane o all’estero deve cessare, anche per i costi stratosferici che comporta per i contribuenti, ed è altrettanto evidente che il Lazio e Roma in particolare devono dotarsi di un sistema di smaltimento moderno e razionale", ha concluso Morrone. (Rer)