Mar Rosso: Gasparri (FI), bene Tajani, posizione Italia equilibrata

20 luglio 2021

- La politica estera italiana "è caratterizzata da equilibrio, presenza e tempestività. Con il ministro Tajani il nostro Paese sa farsi ascoltare e rispettare". Lo ha detto, in Aula, il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nel corso del question time con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. "Sul tema relativo alla sicurezza dei traffici commerciali nel Mar Rosso, oggetto di un'interrogazione di Forza Italia, la risposta del ministro è stata puntuale - ha continuato il parlamentare -. Ho riscontrato personalmente che gli armatori italiani hanno riconosciuto l'impegno della nostra Marina, che sta fornendo l'assistenza necessaria in questa fase particolarmente difficile. L'Italia ha assunto una posizione equilibrata in tutto il quadrante interessato, da un lato evitando aggressioni preventive e dall'altro preparandosi a qualsiasi reazione a tutela delle nostre navi e del commercio. La sicurezza nel Mar Rosso è estremamente importante per il nostro Paese e per i porti da Trieste in giù, che rischiano di essere sacrificati rispetto ad altre rotte del Nord Europa, raggiungibili circumnavigando l'Africa. Lo stesso equilibrio il nostro ministro lo ha dimostrato anche nella vicenda di Gaza, assumendo una posizione chiarissima a sostegno del popolo di Israele aggredito, ma anche netta nel contribuire a distinguere la risposta violenta del terrorismo di Hamas e i diritti delle popolazioni civili che devono essere tutelati. Sosteniamo l'impegno del ministro Tajani - ha concluso Gasparri -, figura autorevole che rappresenta nel mondo gli interessi dell'Italia e della pace". (Rin)