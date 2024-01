Incendio Malagrotta: prefetto Roma in commissione Ecomafie, dopo rogo pattugliamenti continui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incendio che il 24 dicembre scorso ha mandato fuori uso il secondo, e ultimo impianto Tmb funzionante, a Malagrotta la prefettura ha predisposto il pattugliamento continuo dell'area al di fuori dell'ex discarica, incrociando i passaggi di polizia, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. È quanto emerso dall'audizione del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nel corso della commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega Jacopo Morrone. Domani la commissione ascolterà Luigi Palumbo, amministratore giudiziario della società Giovi-Colari, titolare dell'impianto e dell'ex discarica, e a seguire il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Intanto, durante l'audizione del prefetto è emerso, da parte di più parlamentari, la preoccupazione per la sequenza di roghi che negli ultimi anni ha interessato gli impianti per i rifiuti romani. Quattro su tutti hanno destato attenzione in città: l'11 dicembre del 2018 il Tmb Salario distrutto da allora, a marzo 2019 il Tmb Rocca Cencia, riaperto e poi chiuso per fine vita, il 15 giugno 2022 il Tmb 2 di Malagrotta che trattava 400 mila tonnellate l'anno di rifiuti ed è fuori uso da allora, il 24 dicembre 2023 il Tmb 1 di Malagrotta che trattava 200 mila tonnellate l'anno di rifiuti romani. (segue) (Rer)