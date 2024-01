Incendio Malagrotta: prefetto Roma in commissione Ecomafie, dopo rogo pattugliamenti continui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fiamme "hanno causato una criticità nella gestione del ciclo di rifiuti", ha spiegato Giannini. Tuttavia la modalità d'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare il propagamento del rogo verso i macchinari e questo consentirà di riaprire l'impianto tra pochi mesi. "I vigili del fuoco sono riusciti a tagliare le fiamme e isolare da una parte i macchinari" mettendoli al sicuro "e questo ha permesso una prognosi per la riapertura dell'impianto non disastrosa: in alcuni mesi potrebbe riaprire", ha spiegato Giannini. Il prefetto ha rilevato anche che la quantità di rifiuti all'interno del Tmb di Malagrotta nel momento in cui è andato a fuoco "era modesta rispetto alla capienza ordinaria" e che riguardo a chi ha dato l'allarme, se sia stato il personale all'interno dell'impianto o i residenti che hanno avvistato il fumo dalle abitazioni limitrofe, Giannini ha precisato: "Mi risulta che ci sono state le chiamate dei cittadini, ma non so se c'era già era stato dato l'allarme da dentro e se ci fosse personale nell'area: ma questo è sicuramente oggetto dell'indagine e ce lo diranno le indagini". (segue) (Rer)