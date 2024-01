Incendio Malagrotta: prefetto Roma in commissione Ecomafie, dopo rogo pattugliamenti continui (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente Morrone: "Il caso dell’ex discarica di Malagrotta e gli incendi che hanno coinvolto, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, i due Tmb all’interno del sito sono al centro dell’interesse della commissione che ha aperto un filone su questo tema. Siamo in una fase interlocutoria, abbiamo già ascoltato alcuni soggetti, oggi è stata la volta del prefetto Lamberto Giannini, domani saranno auditi il sindaco Roberto Gualtieri e l’amministratore giudiziario dell’ex discarica Luigi Palumbo e siamo in attesa della disponibilità della Procura. Ovviamente non intendiamo interferire con l’attività della giustizia - ha sottolineato il presidente -, ciò che ci proponiamo è chiarire i contorni di una vicenda che si sta trascinando da troppo tempo e concorrere a dare risposte chiare e esaustive ai cittadini di Roma e più in generale del Lazio. È evidente che il turismo dei rifiuti da questa regione ad altre regioni italiane o all’estero deve cessare, anche per i costi stratosferici che comporta per i contribuenti, ed è altrettanto evidente che il Lazio e Roma in particolare devono dotarsi di un sistema di smaltimento moderno e razionale". (Rer)