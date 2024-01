Rpt- Lombardia: al via lo smantellamento del reattore di ricerca di Ispra (Va)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione corretta alla fonte - “L’accordo firmato oggi tra JRC e Sogin per lo sviluppo e l’attuazione di una strategia comune da applicare allo smantellamento nucleare e alla gestione dei rifiuti è il risultato di un percorso basato su tecnologia, innovazione e visione. Il risultato dell’intelligenza di donne e uomini che lavorano con passione, energia e competenza. Il tema del decommissioning e della gestione dei rifiuti radioattivi è strategico per l’intero continente europeo ed è importante mettere in rete tutte le esperienze e le competenze dei singoli Paesi. Il futuro sono le centrali a fusione nucleare in grado di produrre energia pulita. È un percorso ancora lungo, ma l’Italia ha competenze uniche ed è all’avanguardia nello sviluppo di programmi di ricerca e sviluppo della fusione nucleare”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani nel corso della cerimonia per la firma dell’accordo di collaborazione tra il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea e SOGIN che si è svolta questa mattina al Centro ricerche di Ispra (Va). (segue) (Com)