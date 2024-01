Rpt- Lombardia: al via lo smantellamento del reattore di ricerca di Ispra (Va) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo firmato sancisce la collaborazione per lo sviluppo e l’attuazione di una strategia comune da applicare allo smantellamento nucleare e alla gestione dei rifiuti. L’accordo, che ha una durata di cinque anni, prevede tre obiettivi: promuovere la cooperazione nello sviluppo di approcci innovativi per la risoluzione di questioni tecniche e scientifiche nella disattivazione nucleare e nella gestione dei rifiuti radioattivi; sviluppare sinergie e progetti condivisi per ridurre tempi e costi delle operazioni di smantellamento; favorire iniziative congiunte di formazione del personale. (segue) (Com)