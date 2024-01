Rpt- Lombardia: al via lo smantellamento del reattore di ricerca di Ispra (Va) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente Romani, nel suo intervento, ha parlato della necessità di superare il “tabù nucleare”. “Il nucleare non è più quello di 20 o 30 anni fa. La centrale di Springfield del cattivo signor Burns dei Simpson non esiste. I reattori più recenti, quelli di terza o quarta generazione, hanno livelli altissimi di sicurezza e una elevata sostenibilità ambientale – ha sottolineato Federico Romani-. Il nucleare è una fonte energetica che non emette gas serra, quindi perfetta per combattere l’innalzamento della temperatura. C’è poi il problema dell’indipendenza energetica. Abbiamo bisogno di una visione di lungo periodo per superare la crisi contingente e garantire la sicurezza e l’indipendenza energetica in maniera strutturale. È sull’energia che in futuro si giocherà la capacità di competere del Paese. Per questo dobbiamo comunicare a ragionale di nucleare superando stereotipi, barriere ideologiche e fake news. La Lombardia è pronta a fare la propria parte”. (Com)