Piemonte 2024: fine settimana cruciale per le candidature, attesa per confronto Pd-5s e congresso FI

23 luglio 2021

- Si prospetta un fine settimana cruciale per le candidature delle prossime elezioni regionali in Piemonte. Si partirà domani mattina con la visita del vicepremier Matteo Salvini a Torino, che potrebbe spingere ulteriormente sulla riconferma di Alberto Cirio come candidato unitario per il centrodestra. Sempre nella stessa giornata, dallo schieramento opposto, ci sarà il secondo confronto tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che vedrà la partecipazione decisiva della vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, che potrebbe decidere di portare avanti l'ipotesi di alleanza o di far saltare il tavolo. Tuttora la strada è in salita, con il Pd che corteggia i 5 Stelle e i Pentastellati che rimangono scettici su una lista unitaria, mettendo davanti le divisioni con i Dem sulla Tav, l'ospedale della Pellerina e altre tematiche. (segue) (Rpi)