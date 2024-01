Europee: Borghi (Iv), milioni di italiani non si sentono rappresentati da destra e sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È in atto un tentativo di limitare il dibattito politico alla contrapposizione tra Partito democratico e Fratelli d'Italia, addirittura riducendo tutto a uno scontro tra i due leader. Mi ha sorpreso l'appello di Elly Schlein al voto per le presidenziali argentine per il candidato peronista. Credevo che il peronismo fosse distante dal centro sinistra. A destra c'è un tentativo di conversione cosmetica di Giorgia Meloni in un conservatorismo liberale che in realtà, da Acca Larentia in poi, si traduce più che altro in un nazionalismo sovranista". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva a palazzo Madama, nel suo intervento al convegno "l'appello di Sturzo tra progressisti e conservatori", organizzato da Tempi nuovi popolari uniti e da Giuseppe Fioroni. "Oggi, quindi, abbiamo da una parte una destra nazional-sovranista e dall'altra una sinistra wokista-peronista. Credo - ha spiegato il parlamentare - che in mezzo ci sia molto in termini di domanda, di bisogno e esigenza di rappresentanza. Ci sono milioni di italiani, riformisti, liberal democratici, cattolici popolari, che non si sentono rappresentati da questa dualità. Se non vogliamo rassegnarci all'idea di un futuro in cui siamo costretti a scegliere tra gli eredi del Partito comunista e quelli del Movimento sociale italiano, bisogna riorganizzare il terreno di gioco. Dobbiamo fare un passo in più e, come capogruppo di Italia viva, do la mia disponibilità a lavorare insieme su questo percorso". (Rin)