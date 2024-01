Sanità: assessore Sport Lazio, bene potenziamento ospedali per Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 155 milioni di euro per il potenziamento degli ospedali della Capitale e delle province del Lazio in vista del Giubileo del 2025. "Sono estremamente soddisfatta per il provvedimento approvato oggi dalla Giunta a sostegno del Servizio sanitario regionale". Lo dichiara l’assessore allo Sport, all’ambiente e alla transizione energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Si tratta di un atto concreto a supporto della Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, in vista del consistente movimento di pellegrini previsto nell’anno giubilare. Alle Asl di Roma e agli ospedali Forlanini, San Giovanni, Umberto I e Policlinico di Tor Vergata vanno complessivamente circa 115 milioni di euro; 11 milioni alla Asl della provincia di Viterbo, oltre 14 milioni a quella di Frosinone e più di 7 milioni a quella di Rieti e oltre 8 alla provincia di Latina - ha spiegato l’assessore Elena Palazzo -. Buone notizie per la sanità pontina, cui vengono assegnati fondi per quattro ospedali finalizzati agli adeguamenti tecnologici, alla razionalizzazione dei percorsi chirurgici di pronto soccorso, al potenziamento e alla sostituzione delle apparecchiature", ha concluso Elena Palazzo. (Com)